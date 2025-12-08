Enna: l’I.I.S. Abramo Lincoln apre le porte: laboratori e Open Day per studenti e famiglie

PUBBLICITÀ

L’I.I.S. “Abramo Lincoln” di Enna apre le sue porte a studenti e famiglie con due importanti appuntamenti pensati per far conoscere da vicino la realtà scolastica e l’offerta formativa dell’istituto. Le date da segnare in agenda sono sabato 13 dicembre 2025 e sabato 17 gennaio 2026, entrambe dalle 9:00 alle 13:00.

Nel primo incontro, i visitatori potranno partecipare a una serie di laboratori didattici, mentre il secondo appuntamento unirà le attività laboratoriali all’Open Day, offrendo un’occasione ancora più completa per esplorare gli spazi della scuola, incontrare docenti e studenti e scoprire i percorsi di studio proposti.

In biblioteca è previsto un evento speciale in entrambe le date, dalle 9:30 alle 11:00, nell’ambito del progetto nazionale #ioleggoperché. I partecipanti potranno assistere all’incontro con l’autore e alla presentazione del libro “Viaggio nell’Appennino siciliano”, a cura del professor Luca Alerci, docente dell’istituto, che guiderà il pubblico in un percorso tra territorio, cultura e narrazione.

A rendere l’esperienza ancora più originale sarà la presenza di Nao, il robot umanoide della scuola, pronto a interagire e a porre domande all’autore insieme agli studenti, unendo tecnologia e cultura in un dialogo innovativo che rappresenta al meglio lo spirito dell’istituto.

Per partecipare è possibile prenotare compilando il seguente form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVDXnjxw0wvE0S5fRxIe_JxWmQSaUPMbNhOmkYYflnf_eoOg/viewform

Un’opportunità preziosa per conoscere da vicino una scuola che punta sull’innovazione, sulla didattica attiva e sulla valorizzazione della lettura come strumento di crescita personale.