Enna: lezioni in presenza sospese anche alla Neglia-Savarese

“Da domani, venerdì 13 novembre, le lezioni in presenza verranno sospese fino a nuove disposizioni”, a comunicarlo anche tramite i social la dirigente dell’Istituto Comprensivo Neglia-Savarese Marinella Adamo. L’Asp avrebbe riscontrato dei casi di positività tra alunni e insegnati e dunque la necessità di stabilire la chiusura.

La Neglia, a Enna, era l’unica scuola aperta in città. Proprio in queste ore – per via del numero crescente di contagi – i sindaci dell’Ennese, incluso Maurizio Dipietro, hanno scritto una missiva all’Assessorato della Salute e all’Asp, chiedendo la chiusura in via precauzionale – sino al 3 dicembre – delle scuole di ogni ordine e grado nella provincia.

I contagi aumentano, il bollettino della Regione sommando gli esiti di più giornate, oggi dà sul territorio un +112 positivi. Gli asintomatici e paucisintomatoci sono la fetta più grossa dei casi Covid nella provincia ma anche i più “pericolosi” per le comunità, fatta anche da persone fragili e immunodepressi. L’ Asp attende un parere dalla Regione prima di pronunciarsi a tal proposito e chiudere le poche scuole che fanno ancora lezione in presenza.

Negativo l’esito di tutti i tamponi – un centinaio – di insegnanti e personale ATA dell’Istituto comprensivo diretto da Filippo Gervasi, De Amicis, composto ricordiamo dai plessi Garibaldi, De Amicis e Fundrisi. Nei prossimi giorni lo screening continuerà sugli studenti, la popolazione studentesca è la fetta di popolazione sulla quale al minareto si concentra l’indagine epidemiologica a livello regionale.

Angela Montalto