Enna: lezione pratica per conoscere e degustare l’olio d’oliva

Amaro, piccante, fruttato. Sono questi i principali pregi di un olio extravergine. A spiegarlo, agli studenti dell’istituto alberghiero Federico II di Enna sono stati gli esperti assaggiatori dell’Esa di Catania, Angela Longo e Pippo Città. Una lezione teorico-pratica che ha guidato i ragazzi a conoscere a fondo tutti i passaggi per valutare le molteplici caratteristiche di un buon olio d’oliva. Per gli studenti è stata anche l’occasione per confrontarsi con degli esperti del settore.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività collaterali del concorso Morgantìnon che ogni anno premia le eccellenze siciliane. Il premio è organizzato dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, attraverso la propria sezione operativa periferica di assistenza tecnica (SOPAT) di Valguarnera, con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Comune di Aidone. Obiettivo: esaltare la storia di una pianta che caratterizza fortemente il territorio siciliano, valorizzare il lavoro dei produttori e far conoscere il valore nutrizionale e gli effetti salutistici dell’olio extra vergine d’oliva.

A coordinare la giornata formativa è stato Dario D’Angelo, responsabile Sopat di Valguarnera. Erano presenti, tra gli altri, la dirigente dell’istituto Federico II e la docente Alida Di Martino.