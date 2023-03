Enna: lezione all’aria aperta per gli studenti dell’agrario

La potatura e le tecniche di coltivazione degli ulivi sono state al centro di una speciale lezione all’aria aperta per gli studenti delle quarte e delle quinte classi dell’istituto tecnico agrario di Enna. I ragazzi si sono recati in una azienda agricola del territorio e osservato dal vivo degli esperti del settore al lavoro. Agli studenti sono state spiegate tutte le operazioni che consentono di migliorare la resa produttiva della pianta. La giornata è stata assai apprezzata dai ragazzi che hanno avuto la possibilità di svolgere attività pratica e porre nel contempo delle domande. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività collaterali del concorso Morgantìnon, dedicato all’olio extravergine siciliano. Ad accompagnare gli studenti sono stati Nicola Tamburo, docente dell’istituto agrario, e Dario D’Angelo, responsabile Sopat di Valguarnera.

“La crescita tecnica e professionale dei futuri operatori del settore – spiega il commissario straordinario dell’Ente Sviluppo Agricolo Carlo Turriciano – passa anche attraverso queste importanti attività pratiche. Giornate di questo genere sono anche l’occasione per avvicinare, ancora di più, i giovani ad un settore che ha enormi potenzialità di sviluppo e che offre importanti opportunità di lavoro. Il rilancio del ruolo dell’Esa prevede sempre di più iniziative di questo tipo, che vanno estese anche ad altri indirizzi di studio. Stiamo lavorando, in sintonia con l’assessore all’agricoltura Luca Sammartino, per far conoscere e valorizzare il grande patrimonio agricolo siciliano. In tal senso pensiamo a visite guidate e incontri nelle scuole per parlare di agricoltura, sostenibilità, biologico, prodotti tipici e crisi climatica”.