Enna: l’ex Provincia cerca un esperto tecnico contabile

La ex Provincia regionale di Enna, oggi Libero Consorzio Comunale, ha pubblicato nel sito istituzionale l’avviso pubblico per selezionare un esperto esterno con profilo FG, gestione, rendicontazione e controllo, MIDDLE. Si tratta di un incarico di lavoro autonomo finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 /2020.

La procedura concorsuale comparativa consentirà di conferire l’incarico ad un esperto, per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di attività, rispetto alle quali ha maturato comprovata esperienza professionale, uguale o superiore a tre anni.

Le attività riguardano la gestione e/o assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione, di gestione, rendicontazione e controllo, con competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, oltre che di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi, compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori.

Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura sul Portale InPA disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del 14 settembre 2024, decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul portale unico del reclutamento InPA. L’incarico avrà una durata compatibile alle risorse disponibili quantificate in 53 mila euro circa e non potrà estendersi oltre il 31 dicembre del 2026.