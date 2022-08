Enna: l’evento “Summer Splash in the City” prolungato fino a domenica

L’evento “Summer Splash in the City Enna”, dopo il successo registrato in questi giorni, è stata prolungato fino a domenica. A comunicarlo gli organizzatori Massimo Fontanazza e Agatino Bruno. “Abbiamo deciso di offrire al territorio qualche giorno in più di divertimento – hanno comunicato – per dare la possibilità a tutti coloro i quali non hanno ancora potuto usufruire del nostro parco acquatico di partecipare”.

L’evento, il primo in Sicilia nel suo genere con ingresso gratuito, si concluderà , quindi, domenica 4 settembre e continuerà ad allietare allo Stadio Gaeta l’estate degli ennesi e non solo con piscine, giochi d’acqua gonfiabili, musica, animazioni varie, area ristorazione e relax.