Enna: “L’Europa degli Stati o l’Europa dei popoli?”, lezione-dibattito con l’eurodeputato Stancanelli

Grande partecipazione ieri presso la MedMez, la scuola di formazione politica Napoleone Colajanni di Enna, dove l’eurodeputato Raffaele Stancanelli ha tenuto una lezione dibattito sul tema “L’Europa degli Stati o l’Europa dei popoli?”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione degli iscritti al corso di formazione politica, nonché la presenza di diversi spettatori interessati, si è articolato in un primo momento che ha visto l’on. Stancanelli approfondire con grande competenza e schietta dialettica il tema di Europa quale formazione culturale e politica, ed un secondo momento in cui si è animata una prolifica discussione alimentata dalle tante domande del pubblico.

L’on. Raffaele Stancanelli ha percorso una lunga carriera politica che lo ha visto impegnato come consigliere comunale a Regabulto e Catania, deputato e assessore regionale, sindaco di Catania, senatore della Repubblica ed oggi deputato al Parlamento Europeo eletto per la seconda legislatura.

Il suo approfondimento sull’Unione Europea è stato chiaro e schietto.

“Questo – ha raccontato – è un lavoro bellissimo che faccio con passione, ogni giorno ho la possibilità di studiare e approfondire tematiche che impattano sulla vita di tutti i cittadini italiani più di quanto si possa immaginare”.

Le sue posizioni sull’Europa sono parse chiare fin dalle prime battute: “L’Unione Europea è un’esigenza politica e culturale di grande respiro, tutti i popoli europei, che come diceva De Gaulle vanno dall’Atlantico agli Urali, sono accomunati da un’unica matrice culturale che nasce con la filosofia greca, si nutre dello ‘ius romani’ e viene consolidata nella cristianità. Queste radici rappresentano quel minimo comune denominatore sul quale dovrebbe raggrupparsi, in armonia con la visione dei padri fondatori Schuman, Adenauer e De Gasperi, una Unione Europea fondata sui popoli e sulla loro cultura, piuttosto che sugli stati e gli apparati burocratici. Con Unione Europea dovremmo intendere una cooperazione commerciale capace di trasformarsi in comunità politica con identità forte, per diventare motore di sviluppo e garanzia di pace per tutti i popoli che in essa si riconoscono”.

Oggi invece, come ha sottolineato l’on. Stancanelli, viviamo una realtà di Unione Europea lontana da quei principi, che non ha forza politica, ma che semplicemente si è ridotta ad un apparato burocratico che ingessa le economie dei singoli stati e che, nella follia di difendere tanti piccoli privilegi locali, perde di vista il grande beneficio che potrebbe venire dall’essere forza unitaria. Si tratta di un atteggiamento che sta facendo disamorare i cittadini e che sta determinando una clamorosa sconfitta politica e commerciale nei confronti delle altre potenze mondiali.

“Il Parlamento Europeo – ha proseguito l’eurodeputato – si è ridotto a svolgere compiti regolamentatici che influiscono, il più delle volte in modo negativo, sulla vita reale delle persone. Proprio per questo, i deputati che ogni stato manda, dovrebbero essere i politici più bravi e competenti, capaci di reagire, per impedire le storture dei burocrati che spesso diventano vere e proprie barzellette: mentre in Europa si dibatte sulle dimensioni delle Telline, nel panorama internazionale si sta ridisegnando il mondo”.

Tuttavia la visione deve essere positiva, auspica Stancanelli, la speranza non deve mancare, i giovani di oggi si sentono cittadini europei molto più delle vecchie generazioni, bisogna instillare nelle loro coscienze quel respiro ampio di matrice culturale capace di trasformare l’Europa degli Stati in Europa dei Popoli.

MedMez continuerà le attività legate al corso di formazione politica con altri interessanti appuntamenti che daranno l’opportunità agli iscritti di poter ragionare di politica nell’accezione più alta e significativa del termine, non parlando di elezioni o candidati, ma piuttosto riflettendo su quell’“arte di vivere assieme” che ci accomuna e ci migliora.

Fabio Marino