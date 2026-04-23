Enna, lettura multisensoriale per i bambini con “Storie a macchie e suoni a colori”

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È stato pensato e dedicato ai più piccoli il primo appuntamento del laboratorio “Storie a macchie e suoni a colori”, iniziativa laboratoriale e multisensoriale dedicata alla promozione della lettura nella prima infanzia e rivolta in particolare ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna.

L’incontro, condotto dall’esperta Lorenza Grasso nell’ambito del progetto “Mivà di leggere 0-6”, ha trasformato il momento della lettura in un’esperienza immersiva e multisensoriale. I piccoli partecipanti hanno potuto entrare in una vera e propria “galleria d’arte”, esplorando le suggestive tavole di “Piccolo Blu e Piccolo Giallo” e lasciandosi coinvolgere dalle sonorità e dai ritmi di “Orso Buco”.

Attraverso giochi, suoni e movimento, i bambini hanno sperimentato un modo nuovo di vivere il libro: non solo da leggere, ma da toccare, ascoltare e interpretare con il corpo. Particolarmente apprezzata l’esperienza sensoriale finale, che ha permesso di scoprire in modo creativo e coinvolgente la nascita del colore verde dall’incontro tra blu e giallo.

Il laboratorio prosegue ora con il secondo appuntamento, in programma lunedì 11 maggio, riservato ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo De Amicis di Enna. Anche questo incontro offrirà un pomeriggio all’insegna della scoperta, della fantasia e della sperimentazione, confermando l’importanza della lettura come strumento di crescita emotiva e cognitiva fin dalla prima infanzia.

L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dal Centro per il libro e la lettura e sostenuta dai comuni di Enna e Aidone e da una rete di partner privati del territorio che erogano servizi educativi rivolti ai minori della fascia 0-6, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dei libri attraverso linguaggi innovativi e inclusivi.

Lorenza Grasso, laureata in Filologia moderna, specializzata nel sostegno didattico, insegna nella scuola secondaria di primo grado Russo di Giarre.

Si è formata inizialmente da autodidatta, spinta dalla passione per l’albo illustrato, in seguito partecipando a corsi di formazione promossi da diversi enti, tra cui Nati per Leggere. È appassionata del metodo Caviardage e fautrice del metodo “Writing and Reading Workshop” a scuola. Esperta di letteratura per l’infanzia, conduce laboratori di lettura per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, appartenenti al gruppo “Le Storie di Bubo” e in scuole e strutture private. Ha strutturato più interventi per il corso di Letteratura dell’infanzia sull’utilizzo dell’albo illustrato a scuola, per l’università Kore di Enna.