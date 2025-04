Enna: lettera di ringraziamento al mondo sportivo dell’assessore Campanile

PUBBLICITÀ

Lettera aperta di ringraziamento al mondo sportivo ennese dell’assessore allo sport del Comune di Enna Rosalinda Campanile.

Desidero ringraziare tutte le società sportive e gli Enti di promozione che hanno partecipato all’evento inaugurale del Castello: Arcieri del Castello, ASD Sei To Do Kokoro, Atletica Enna, Ausonia, Circolo Bocciofilo, Consolini Basket, Consolini Ginnastica, CSI, Enna Calcio, FC Enna, Kentron Volley, La Contea, Lagoreal, Marathon Club, Next Level, Pallamano Enna, Panathlon, Pergusa Danza, Progetto Enna, Project Driver, Rugby Enna, UISP, Tre Laghi, Virtus Enna.

Alle nostre società sportive va dato merito del grande lavoro sociale che svolgono tra e per i più giovani, formando i nostri ragazzi sul campo dello sport e, conseguentemente, della vita. Lo sport insegna a vincere e a perdere, a fare squadra e a competere, ad essere avversari ma non nemici, insomma, una bella e sana palestra di vita.

Vedo quanto impegno e quanto sacrificio c’è dietro ogni sport da parte di chi forma, di chi apprende e delle famiglie che fanno da taxi quotidianamente per seguire i loro figli. Complimenti a tutto il mondo sportivo ennese per essere una sana parte pulsante di questa nostra comunità.

Come diceva il nostro Papa Francesco, lo sport è “un generatore di comunità”, soprattutto per i giovani perché “crea socialità”, fa “nascere amicizie”, crea condivisione, partecipazione e senso di appartenenza. “Lo sport può essere simbolo di unità per una società, un’esperienza di integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace”.

Grazie per la vostra partecipazione oggi e tutti i giorni.