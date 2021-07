Enna: l’estate sta finendo… e le piscine?

Ci abbiamo pensato parecchio se scrivere o no di questo tema, sperando che nel frattempo la situazione si sistemasse da sé. Ma ormai siamo andati troppo lunghi con i tempi, siamo a metà luglio!

“Quando apre la piscina di Pergusa?” sembrerebbe essere diventato il tormentone dell’estate, di molte estati ennesi e quella di quest’anno non è, purtroppo, esonerata.

Alla fine, comunque, una spiegazione l‘abbiamo individuata ed è la seguente: il Comune di Enna, evidentemente, utilizza questa tecnica di lasciare la piscina di Pergusa in condizioni pessime ed abbandonata a sé stessa per invogliare il cittadino ennese ad andare al mare… un’altra spiegazione logica, ci perdonerete, non siamo riusciti a trovarla.

Che poi che senso avrebbe, qualora dovessimo venire a sapere che “a breve le apriremo”, aprirle a luglio inoltrato o ad agosto?

È ovvio che il Comune sostiene delle spese per riaprirle e di certo tali spese sarebbero state meglio ammortizzate se le piscine fossero state aperte per tutti e tre i mesi estivi e non, qualora dovesse avvenire il miracolo, per uno.

Ed è un peccato perché la struttura delle piscine è molto bella e sarebbe un modo per rilassarsi e rinfrescarsi, tenendo conto anche delle giornate di caldo torrido che abbiamo dovuto subire.

L’alternativa sì, per carità, c’è con le piscine delle strutture private, ma, come è logico, i prezzi sono più alti e per alcuni potrebbero essere proibitivi.

Basterebbe solo programmare per tempo e non ridursi sempre “oltre” l’ultimo secondo.

Le foto comunque parlano chiaro: il livello di incuria e degrado non induce a pensare ad una imminente apertura. Non ci resta che sperare che il caldo dia un po’ di tregua.

Manuela Acqua