Enna: l’esordio di AF 2.0 Fotografia con una mostra sulla settimana santa

AF 2.0 Fotografia, realtà culturale nata nel 2022, e Pro Loco Proserpina di Enna presentano, in occasione del periodo quaresimale e pasquale, una mostra fotografica composta da foto a colori e in bianco e nero di grande formato realizzate da Andrea Lattuca e Fabio Marino.

La mostra, dal titolo “Dell’umano e del divino”, vedrà esposte fotografie che esplorano e raccontano il rito religioso, sempre in bilico tra misticismo e cultura popolare, offrendo ai visitatori la sintesi, assieme attenta e visionaria, di una lettura critica collocata, per l’appunto, tra il terreno e il trascendentale.

La mostra rientra anche nel progetto della Pro Loco Proserpina “Monumenti in Cultura” il cui scopo è quello di valorizzare e rendere vivi e attivi i monumenti principali della città. Sarà allestita nei locali della Pro Loco Proserpina all’interno del Castello di Lombardia, sarà aperta dal 27 marzo al 24 aprile.

“Ogni rito religioso – le parole del presidente di AF 2.0 Fotografia – vede nell’iconografia una delle chiavi di lettura privilegiate per accedere al complicato mondo del sentimento religioso collettivo. Chi meglio di un fotografo può cogliere tutte le sfumature di un sentire comune che si articola principalmente per immagini. Chi meglio di un fotografo può, sempre attraverso le immagini, costruire un racconto profondo del rito religioso. Ed, infine, chi meglio di un fotografo può promuovere questa festa religiosa portandola in posti anche lontani. Proprio per questo ci siamo spesi, perché siamo convinti che con gli occhi attenti, sempre pronti a cogliere ogni piccola sfumatura della realtà che li circonda, AF2.0 Fotografia può essere un osservatore privilegiato dei festeggiamenti in essere”.