Enna: “L’eredità del Calcio”, due giorni di storia, passione e ricordi

Giorno 11 e 12 aprile si svolgerà ad Enna, presso la Galleria Civica, la mostra incontro “L’eredità del Calcio”. Un evento pensato per chi ama il calcio e vuole rivivere le emozioni di un tempo attraverso simboli, ricordi, oggetti e persone che hanno reso viva e piena di aneddoti la storia del calcio locale.

Si tratterà di due giornate ricche di eventi, aperti a tutti, attraverso i quali gli appassionati ripercorreranno le tappe principali del passato del calcio ennese incontrando altri tifosi e condividendo con loro cimeli storici, maglie e racconti che hanno fatto la storia del pallone nel nostro territorio. L’evento è organizzato dalla Bertino Football Collection, in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club di Enna, il Roma Club di Enna e il comitato UISP.

Venerdì 11 aprile si aprirà alle 17,30 con un raduno di ex dirigenti, allenatori, presidenti e giocatori dell’Enna Calcio e della Juvenes, seguito dall’inaugurazione di una mostra a cura del collezionista Totò Bertino che ha messo a disposizione della manifestazione la propria collezione privata, nonché la personale competenza e l’entusiasmo necessario alla realizzazione dell’evento.

In programma anche la premiazione alla carriera dell’ex calciatore Giovanni Pisano e un incontro con Salvo Martorana, autore del libro “Le meraviglie del calcio siciliano”. Modera il giornalista Riccardo Caccamo. La serata si concluderà con una cena conviviale, aperta a chiunque voglia partecipare, presso il ristorante “La Trinacria” (per info e prenotazioni sarà possibile contattare il 3278563896).

Sabato 12 aprile la mostra resterà aperta per tutta la giornata con orario 09:30-12:30 e 15:30-18:30. Durante la mattinata ci sarà una visita incontro con le scuole calcio locali e nel pomeriggio gli appuntamenti si concluderanno alle 18:00 con un ospite d’eccezione: Mirko Vucinic, ex attaccante di Roma, Juventus e Lecce.

Sarà un’occasione speciale per riscoprire la passione per il calcio e celebrare i protagonisti che ne hanno scritto le tante vicende locali. Sarà possibile visionare cimeli storici, maglie, trofei e altro materiale con una duplice finalità, far rivivere ricordi per chi quegli anni li ha vissuti da tifoso e appassionato e, per i più giovani, scoprire la storia delle squadre cittadine.

“Raccontare l’Enna a chi non l’ha mai vissuta – ci racconta l’organizzatore Salvatore Bertino – è il senso di questo progetto, per evidenziare la giusta importanza che la società calcistica ennese ha avuto nel corso degli anni fino a portarci oggi a giocare il campionato di serie D. Il connubio tra racconti ed oggetti è il miglior modo per raccontare questa storia ai giovani”.

Due giorni di appuntamenti da non perdere per nessun appassionato di calcio, un percorso che sarà allo stesso tempo scoperta e ricordo per evocare il passato e promuovere il futuro del calcio ennese.

Fabio Marino