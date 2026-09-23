Enna: l’Ente Cassa Scuola Edile approva il bilancio 2024-2025 con numeri record

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Il Consiglio Generale dell’Ente Cassa Scuola Edile Cpt di Enna ha approvato il Consuntivo al 2024-2025 con una massa salari record di 43.785.378 euro che segna un incremento anche rispetto al dato importantissimo dello scorso esercizio pari a 35.676.275.

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La massa salari è l’indicatore per eccellenza cui seguono a ruota i numeri anche quelli sinora mai registrati che fanno riferimento al numero delle imprese e degli operai iscritti oltre che al numero e la portata dei cantieri attualmente attivi. In seno alla riunione è stata disposta la consegna ai lavoratori di un gilet dpi con le insegne della Cassa.

Grande la soddisfazione del Presidente Gaetano Debole che dichiara: “E’ sicuramente un risultato lusinghiero che attesta la situazione del comparto che anche grazie ai lavori del raddoppio ferroviario sta vivendo un periodo di particolare floridità. Serve tuttavia sfruttare il momento per costruire processi strutturali che possano incidere nell’economia del territorio anche attraverso misure che sostengano l’attività nel pubblico come nel privato e sempre nel rispetto della legalità. Il risultato raggiunto dall’Ente è anche frutto del lavoro del suo personale ben coordinato dal direttore Giuseppe Baldi e dagli organi di gestione sempre collaborativi e attenti. A tutti loro va il mio ringraziamento personale”.

Il vice Francesco Mudaro si unisce alle parole del presidente sottolineando anche come “la dimensione assunta dall’Ente riflette il momento storico del comparto espresso dal bilancio certificando la sua capacità di risposta alla domanda che negli ultimi due anni si è praticamente triplicata in tutti gli aspetti del servizio offerto a lavoratori e imprese, diventando presidio indispensabile anche nell’ambito della formazione e dell’educazione alla sicurezza sul lavoro”.