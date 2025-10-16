Enna: l’Ente Cassa e Scuola Edile avviano lo studio per una scuola dei mestieri

20 minuti ago
Gaetano Debole
In un momento storico in cui la carenza di manodopera specializzata rappresenta una delle principali criticità del settore edilizio e artigianale, l’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna lancia un’iniziativa che guarda al futuro: la realizzazione di una Scuola dei Mestieri.

Il Comitato di Gestione, guidato dal Presidente CAV Gaetano Debole, ha infatti deliberato l’avvio di uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato a dare nuova vita ad alcuni locali attualmente inutilizzati di proprietà dell’Ente, destinandoli alla formazione professionale.

A essere incaricato dello sviluppo dell’idea progettuale è l’ingegnere ennese Alberto Fonte, che avrà il compito di delineare una struttura moderna, funzionale e in linea con le esigenze formative attuali.

“Investire nella formazione è oggi una necessità assoluta – ha dichiarato il Presidente Debole – in un periodo in cui le imprese faticano a trovare manodopera qualificata, è nostro dovere contribuire alla creazione di competenze e professionalità. La Scuola dei Mestieri sarà un’opportunità concreta per tanti giovani e lavoratori del nostro territorio”.

La nuova struttura si propone di diventare un polo formativo per muratori, carpentieri, impiantisti, operatori edili e altri mestieri tecnici, fondamentali per l’economia locale ma sempre più in difficoltà per la scarsità di nuove leve.

Con questo progetto, l’Ente Cassa e Scuola Edile di Enna si conferma motore di innovazione e sviluppo per il territorio, ponendo al centro il valore del lavoro e delle competenze artigianali.

