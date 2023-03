Enna: l’Ente Autodromo al centro di una riunione della prima commissione consiliare

Il gruppo consiliare di Italia Viva ad Enna, dopo la riunione della prima commissione consiliare che ha avuto all’ordine del giorno la vicenda dell’Ente Autodromo di Pergusa, informa sull’esito della stessa.

PUBBLICITÀ

“Come gruppo consiliare – comunica Italia Viva – ci è sembrato importante porre al presidente Sgrò, che ringraziamo per la presenza, alcuni quesiti sui quali ritenevamo essenziale fare chiarezza. In particolare, tra le altre cose, abbiamo chiesto al presidente di rendere edotta la commissione su quante gare verranno organizzare nel 2023 e di relazionare sulle ragioni per le quali ogni anno l’Ente Autodromo chiude il bilancio con un notevole avanzo di amministrazione, che invece potrebbe essere utilizzato per l’organizzazione dell’attività motoristica. In linea di massima, le nostre preoccupazioni si sono dimostrate fondate, relativamente ad entrambe le questioni che abbiamo posto. In particolar modo, il presidente Sgrò in commissione ha di fatto confermato che nel 2023 verrà organizzata solo una gara di rilievo: l’Aci Sport Weekend del 19, 20 e 21 maggio”.

“Ci auguriamo a questo punto – conclude il gruppo consiliare – che la nostra attività possa servire da stimolo e da pungolo per la governance dell’Ente Autodromo, in modo tale che in futuro possano organizzarsi stagioni motoristiche ben più vivaci, come preannunciato dallo stesso presidente dell’Ente Autodromo, essendo consapevoli di quanto ciò sia importante per Pergusa e per la città tutta”.