Enna: “Leggerissima”, l’esplosione di colori di una collettiva d’arte contemporanea

C’è musica leggerissima, ma c’è anche un’arte che lo è.

Leggera, ma non impalpabile, effimera – forse – ma non intangibile.

E se la musica come l’arte sono specchio del tempo, questa non è una semplice collettiva, ma è uno spaccato fedele di questo momento storico che grida vita, ne reclama il bisogno attivo, dopo un periodo di totale chiusura e di grigiore asfissiante. La ricerca dei colori primari, ma anche di oggetti di uso quotidiano, che rappresentano le cose a noi “conosciute” come familiari, rassicuranti. Messaggi leggibili a tutti, proprio perché ancestrali.

«L’arte oggi è sospensione dell’essere – dice Marcella Scarpello, la curatrice – astrazione ed evasione dal malessere di un periodo di grande sofferenza». Una terapia, dunque.

«Vedere il bello è importante – prosegue – perché sapere guardare la bellezza insegna a decodificare il mondo, apre le porte dell’emotività e mette in contatto con se stessi».

È questo un ripercorrere, rielaborandone contenuti e moduli espressivi, gli anni Sessanta e specialmente la Pop Art, nell’uso dei colori e delle iconografie, ma anche il Pop Surrealismo, nel suo riferimento al mondo del sogno.

Il collettivo di Leggerissima, in mostra alla Galleria AEC Arte Enna Contemporanea di via Sant’Agata, è formato da Marzia Calì, Enrico Colussi, Michael Eldridge, Massimo Estero [l’unico ennese, N.d.R.], Stefania Gallina, Manuel Giacometti, Lorenzo Maniscalco, Meloniski, Francesco Musante, Aleandro Roncarà, Ivana Urso, Hans Watte, Dario Zangirolami. Artisti di tutte le età, emergenti e non, tra cui molti siciliani, alcuni italiani e persino un inglese.

Il mix del background e della cifra stilistica dei vari artisti a formare un’esplosione di colori è il fine stesso della mostra, che diventa una vera eco delle tendenze artistiche contemporanee.

Paesaggi surreali, mongolfiere che si librano coloratissime nell’aria, tecniche pittoriche e materiche che si intrecciano tra loro in un’esplosione di colori e di linguaggi visivi differenti.

La mostra è aperta ogni giorno, tranne domenica e lunedì mattina, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 20.

Ingresso gratuito, adatto a tutte le fasce d’età. C’è tempo fino al 18 luglio per visitarla. Consigliatissima.

Giuliana Maria Amata