Enna: legge contro la propaganda fascista, sabato raccolta firme in Piazza San Francesco

Sabato 27 marzo, dalle ore 17 alle ore 20, i Giovani Democratici del Comune di Enna allestiranno un banchetto per la raccolta firme per la “Proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista” indetta dal Comune di Stazzema. Il banchetto sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele (Piazza San Francesco).

“Invitiamo i cittadini – fanno sapere i Giovani Democratici ennesi – nel rispetto delle norme anticovid, a venire a firmare per una legge giusta e necessaria per contrastare quel fascismo che ancora oggi vive nella nostra società e si propaga sempre più nelle giovani generazioni”.