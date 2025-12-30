Enna, Legambiente: “Raccolta differenziata efficiente, ma vanno migliorati acqua, suolo e mobilità”

PUBBLICITÀ

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione del Circolo Legambiente Erei di Enna sullo stato dell’ambiente nella città di Enna e sulle prospettive future.

«Fine anno, bilanci e previsioni. Sinceramente avevamo avuto qualche dubbio nel pubblicare queste brevi riflessioni, il clima ennese è veramente di “curtigliu addumato”, le polemiche impazzano, le accuse reciproche, certi silenzi, certi riposizionamenti fanno presagire una stagione ancor più infuocata da qui alla data delle elezioni amministrative. Poi una cosa ci ha convinto: Legambiente è sempre stata ed ha sempre saputo stare, al di sopra del momento guardando dritto al cuore dei problemi».

«Allora, come è andata Enna in questo 2025? Come è andata riguardo il suo ambiente? Partiamo da un dato oggettivo: nella classifica nazionale elaborata proprio da noi, Ecosistema Urbano, Enna è al 63° posto sui 106 capoluoghi di provincia italiani. In Sicilia è seconda, dietro una vicinissima Ragusa che si piazza come 58° capoluogo. La minima distanza si legge ancor di più in termini di percentuale. Ragusa ha il 54,40% ed Enna il 52,07%. Le altre? Abbastanza dietro. Infatti se Trapani ci insegue con il 50,88% ed un 67° posto, Messina è 85°, Agrigento 86°, Siracusa 88°, Caltanissetta 97°, Catania 100° e Palermo tristemente 101°».

Secondo Legambiente, «Enna ha perso alcuni posti rispetto all’anno precedente ma questo è dovuto al diverso valore dato ad alcuni parametri, ad esempio quello della raccolta differenziata che, oramai, tendiamo a considerare non più una gestione di avanguardia da premiare ma una normalità che, però, alcuni non sono ancora riusciti a raggiungere».

Viene quindi spiegato come viene formulata la graduatoria: «I parametri che determinano la classifica delle performance ambientali dei Comuni di Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, basate su dati comunali relativi in modo prevalente all’anno 2024, sono quest’anno 19 (erano 20 nella passata edizione) e prevedono l’assegnazione di un punteggio massimo teorico di 100 punti, costruito caso per caso sulla base di obiettivi di sostenibilità. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale».

«Come sempre nel nostro studio, gli indicatori selezionati per la graduatoria complessiva dei 106 capoluoghi esaminati nel report coprono sei componenti ambientali presenti in città: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Enna dista dalla prima, Trento, 27,71 punti».

Il circolo evidenzia punti di forza e criticità: «Enna risalta tra le primissime in tre parametri, due legati alla qualità dell’aria, NO2 e PM 2.5 ed uno alla Produzione dei Rifiuti, ne produciamo “solamente” 407 Kg pro-capite l’anno. Scende invece tra le peggiori per quanto riguarda il consumo idrico domestico, che rimane eccessivo con 291 litri al giorno pro capite, e nell’uso efficiente del suolo».

Sulla raccolta differenziata si sottolinea che «il nostro capoluogo si piazza tranquillamente nel gruppone delle efficienti non solo per quantità ma anche per la qualità. Un plauso, quindi, non solo ai gestori del sistema ma anche ai cittadini che fanno e credono nella raccolta. Il risultato, peraltro, c’è stato ed è divenuto tangibile nella riduzione del peso tariffario pro capite».

Tra le criticità segnalate: «Enna perde punti per la mancanza di ZTL, per il mancato censimento degli alberi, per l’eccessivo numero di auto ogni 100 abitanti (ben 73)».

Segue quindi una lunga serie di proposte e auspici: «Sicuramente gestire meglio il suolo, non è possibile continuare a consumarlo nonostante il trend di velocissimo decremento e invecchiamento della popolazione. Enna subisce ancora il fascino della bolla immobiliare causata dalla nascita e dallo sviluppo dell’Università… adesso serve guardare al centro storico, ridotto veramente male».

Legambiente invita a rafforzare il trasporto pubblico, completare il censimento del verde, riaprire la Villa Pisciotto, avviare il Parco Urbano, deimpermeabilizzare le superfici, realizzare strade scolastiche, pedonalizzazioni, piste ciclabili e interventi strutturali su Pergusa, Enna Bassa e le pendici della città alta.

«Insomma una bella sacca di regalini per questa prossima befana. Cose delle quali parlare, sulle quali confrontarsi e delle quali chiedere a chiunque si candidi a governare la città nel prossimo futuro a nostro avviso per portare Enna tra le prime 10 d’Italia. Si può fare!».

Il messaggio si chiude con un augurio: «Buon fine 2025 e felicissimo inizio del 2026… senza botti please!».