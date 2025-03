Enna: Legambiente interviene sul taglio degli alberi alla Villa Torre di Federico

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa di Legambiente sul taglio degli alberi alla Villa Torre di Federico ad Enna.

La Legambiente è stata contattata mentre si stava provvedendo al taglio degli alberi, taglio seguito allo schianto di un cedro che il 17 gennaio ultimo scorso a causa del maltempo e, con buona probabilità, del marciume occorso alle sue radici, si è letteralmente coricato per traverso su Viale IV novembre colpendo il palazzo di fronte, per fortuna disabitato, e due automobili parcheggiate, distruggendole.

Durante il sopralluogo effettuato insieme all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, al Dirigente ed ai funzionari del Comune di Enna, all’Assessore con delega al verde urbano Dr. Vasco ed alla ditta incaricata, abbiamo potuto appurare che i tagli eseguiti erano stati realizzati con modalità poco invasiva, da una ditta specializzata in tree climbing e che praticamente tutti i pini neri presenti erano affetti da carie al fusto, seccume e ferite da folgorazione.

L’attenzione si è concentrata sui cedri dell’ingresso, portentosi esemplari di decine di metri, per i quali si è chiesto ed ottenuto di non procedere al taglio ma di chiedere la esecuzione di una VTA, Visual Tree Assessment che è una valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche, un esame oggettivo che analizzi la capacità dell’albero di resistere alle sollecitazioni esterne e non schiantarsi.

Il risultato ad oggi è quello di aver liberato la Villa ed il Viale dai rischi e di aver consentito la riapertura dell’unico parco cittadino rimasto senza decretare la fine del gruppetto di cedri.

Nell’area in cui è stato operato il taglio la rimozione della coltre dei pini ha messo finalmente in luce esemplari di specie pregiate quali una magnolia, diverse palme Washington, palme nane, siepi di pittosporo, viburno, alloro, un grande alloro che guarda al viale. Un triangolo pensato all’origine quale giardino all’italiana e che era finito al buio.

Non v’è dubbio alcuno del fatto che la Villa necessiti una riprogettazione complessiva del resto già presentata dal Comune ma, purtroppo non finanziata, progettazione che veda una procedura di sostituzione soprattutto dei tanti, troppi pini neri con essenze in gran parte già presenti ma sofferenti quali i frassini, alcune querce, dei carrubi, gli allori.

L’idea di Legambiente sulla tenuta del verde urbano è, peraltro, sempre corroborata da confronti serrati con i tecnici, in particolare con l’Ordine degli Agronomi e Forestali, con il quale da decenni esiste un nutrito e proficuo scambio di idee, e con scienziati forestali della Università di Palermo.