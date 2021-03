Enna: Lega, Schillaci nominato coordinatore politico provinciale

Michele Schillaci, attuale assessore del Comune di Cerami, è stato nominato coordinatore politico provinciale della Lega dall’on. Nino Minardo. Per Schillaci tale nomina arriva dopo aver ricoperto il ruolo di commissario provinciale della Lega Giovani.

“Ringrazio l’on. Minardo e il sindaco Carrà – dichiara Schillaci – per il privilegio e la fiducia che mi concedono chiamandomi a questo delicato ruolo politico per la provincia di Enna. Da militante giovanile e amministratore locale, farò il massimo per onorare al meglio l’incarico a me affidato.

Sarà dovere mio e di Giuseppe Savoca valorizzare le risorse di un territorio straordinario, troppo spesso dimenticato e privo di riferimenti”.

“Sono lieto di continuare il mio lavoro di costruzione del movimento in provincia con Michele – commenta Savoca – giovane e dinamico amministratore, che saprà certamente spingere l’acceleratore verso le grandi sfide che ci attendono”.