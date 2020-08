Enna. Lega: “Il governo Pd-M5S sta mettendo a rischio la popolazione”

Nota stampa della Lega ennese firmata dai commissari provinciale e cittadino Giuseppe Savoca e Saverio Cuci.

“Il crescente numero di positivi al Covid 19, tra gli ospiti di un centro di accoglienza di Enna, è la conferma che anche il nostro comune, a causa delle scelte scellerate del governo, è a rischio contaminazione. Il governo Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle sta mettendo seriamente a rischio la popolazione che per lunghissimi mesi si è sacrificata duramente per contenere la diffusione del virus. Da un lato ha prorogato l’emergenza e dall’altro ha aperto i confini all’ingresso di migliaia di immigrati, distribuendoli nei territori.

Siamo ormai al cospetto di un quadro intollerabile dopo due mesi trascorsi senza casi positivi in città. Così facendo si vanificano tutti gli sforzi fatti dalla popolazione con gravissime ripercussioni sul piano della salute e anche economico qualora l’epidemia tornasse fuori controllo. Apprezziamo la recente presa di posizione del Sindaco a tutela della salute pubblica, la Lega contrasterà questo stato di cose nella maniera più determinata possibile. Intanto si fermi immediatamente qualsiasi ipotesi di ulteriore arrivo”.