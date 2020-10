Enna: “L’Edicola di Anita” si trasforma

Anita ha appena 18 anni quando perde il padre prematuramente e si trova a un bivio: proseguire gli studi all’università o rilevare l’attività di suo padre, Ettore Racalbuto, colui cioè che nel giugno 1977 aveva portato l’informazione nel villagio semideserto e del tutto periferico di Sant’Anna.

Aveva scommesso tutto su quell’idea, lui, e si era scontrato con la burocrazia, i permessi e perfino con la gente. E quella gru sospesa col gabbiotto dell’edicola lassù – la ricorda bene Anita – che i pochi abitanti della zona non lasciavano poggiare al suolo, a causa delle loro proteste nella notte.

Eppure lui credeva nel progetto, come ci credeva anche lei, la giovane Anita, decidendo dunque di non buttare alle ortiche quella che era l’edicola paterna, e che lei definisce “croce e delizia”, iniziando pian piano a prendersene cura.

E, anche in questi anni in cui è diventata una piccola imprenditrice, Anita ha continuato a crederci, scontrandosi a sua volta con i tempi, con la grave crisi dell’editoria e della carta stampata, col cambio di segno dei gusti e dei modi di fruizione dell’informazione. Fino a oggi che, per far fronte a tutto questo, e pur di non chiudere, Anita si è inventata il “giornale e bibita”; insomma, un’edicola associata a un punto vendita di bevande d’asporto veloce. «Una bibita fresca serve a chiunque – s’è detta – è un’idea generalista e trasversale, e di pronto consumo, grazie alla quale forse anche la vendita dei quotidiani potrà essere garantita ancora per un po’».

Noi glielo auguriamo.

Giuliana Maria Amata