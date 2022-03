Enna: “L’eco della tradizione”, alla Galleria Civica la mostra di Samuel Campisi

Dal 5 al 12 marzo la Galleria Civica di Enna ospiterà, con il patrocinio del Comune, la prima mostra antologica del giovane artista ennese Samuel Campisi dal titolo “L’eco della tradizione”.

Campisi, che si è formato presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, è sicuramente una giovane promessa dell’arte che ha scelto Enna, città dove è nato e vive, per proporre la sua prima mostra antologica di pittura.

Il visitatore sarà guidato tra quadri a soggetto religioso, paesaggi, ritratti e disegni a scoprire quanto di più bello possa esserci tra i giovani talenti ennesi.

Tra le opere in mostra, non passeranno certamente inosservati i soggetti religiosi dall’alto valore evocativo o i sublimi paesaggi ricordo, perlopiù, del periodo romano del nostro artista fino ad arrivare all’iconica “Venere in quarantena” che riunisce tra le trame della tela del pittore la tradizione pittorica rinascimentale a temi più contemporanei. Sarà l’occasione, inoltre, per riavvicinarsi, attraverso il pennello di Campisi, alla tradizione di Caravaggio, Guercino e Michelangelo, rivista con gli occhi giovani e freschi dell’artista ennese.

La presentazione alla mostra, che sarà stampata sugli opuscoli curati personalmente da Samuel Campisi, sarà a cura dello storico dell’arte ennese Angelo Bartuccio.

Sarà visitabile dalle 09,30 alle 13 e dalle 17.30 alle 21.