Enna: “Le terapie di supporto nelle simultaneous care”, corso per fisioterapisti

PUBBLICITÀ

“Le terapie di supporto nelle simultaneous care” è il titolo del corso per fisioterapisti organizzato dall’Associazione S.A.M.O.T. Catania ONLUS che si terrà il 4 e 5 Maggio presso l’Ordine dei Medici di Enna e il 18 e 19 maggio presso l’Hotel Federico II di Enna.

PUBBLICITÀ

In un contesto in cui il paziente può necessitare di diverse tipologie di intervento, il fisioterapista deve possedere conoscenze che spaziano dalla rieducazione motoria alla fisioterapia respiratoria, fino ad arrivare alla fisioterapia pediatrica. L’obiettivo del corso, che rientra nel progetto “Uno Spazio Amico per le Simultaneous Care”, è fornire un inquadramento completo della fisioterapia nelle cure palliative, individuando le competenze necessarie al fisioterapista, chiarendo le modalità con cui si interfaccia con gli altri operatori e illustrando i vantaggi di una presa in carico precoce.

I responsabili scientifici sono i dottori Carmela Savoca, Domenico Contino e Giuseppe Di Fabrizio. Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a formazione@samotcatania.it, inserendo i propri dati anagrafici entro il 2 maggio.