Enna, le teche dei Gogòl lasciano il Teatro Neglia: in arrivo una nuova collocazione

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Dopo sette anni, le dodici teche dell’associazione “Per un mondo di sorrisi” lasciano il foyer del Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna per essere trasferite in una nuova sede, che sarà comunicata successivamente.

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Le teche hanno ospitato nel tempo oltre 600 Gogòl decorati, realizzati da artisti, appassionati, bambini, persone con disabilità, detenuti, associazioni e altri partecipanti al progetto.

L’iniziativa ha utilizzato il Gogòl, simbolo nato a Enna nel 2016, come strumento di espressione artistica e di partecipazione. Ogni manufatto è stato personalizzato con colori, volti e temi differenti, dando spazio alle esperienze e alla creatività delle persone coinvolte.

Il Comune di Enna sta adesso individuando nuovi spazi nei quali proseguire l’esposizione e le attività legate alla GogòlArt.