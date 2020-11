Enna. Le segnalazioni dei cittadini positivi al Covid: “Ritardi nel ritiro dei nostri rifiuti”

Il coronavirus passa, la raccolta rifiuti no. Nel comune di Piazza Armerina – così come negli altri 19 della provincia di Enna – sono tante le persone positive al SARS CoV-2 che in questi giorni hanno manifestato il proprio disagio e disappunto. Obbligati dal virus a fare vita domestica, isolati dal mondo appunto, non possono lasciare casa neanche per andare a gettare la spazzatura nei cassonetti antistanti le abitazioni. I loro sono rifiuti speciali. Sì speciali! Perché potrebbero veicolare il virus e se rimangono presso gli ambienti domestici favorire una nuova carica virale, nelle persone già contagiate.

Un nostro lettore, positivo e asintomatico o quasi, ha denunciato: “Sono 7 giorni che non ricevo alcun ritiro, nonostante le sollecitazioni”. E dove devono accumularla l’immondizia le persone? La preoccupazione più grande? I rifiuti sono fonte di ricontagio potenziale, dovrebbero essere non presenti nelle abitazioni dei guariti che, tra l’altro, per sanificare gli ambienti domestici devono disfarsi di tutto. Oltre il danno anche la beffa dunque. Se non viene qualcuno a ritirare, il povero malcapitato non potrà ritornare alla sua vita di sempre, alla normalità.

Argomento insolito, certo. Se non ti trovi nella situazione non ci pensi, ma l’emergenza Coronavirus ha messo il sistema sanitario a dura prova, anche nella sua parte logistica. Oltre al sistema nervoso della popolazione, privata della quotidianità.

Lo stato di “sofferenza” dell’impresa servizi designata – come raccontano gli stessi cittadini che del problema hanno investito la Protezione Civile – ha reso necessario l’intervento, più volte, del Coc proprio per scongiurare il rischio di salute pubblica. Il Coc di Enna – diretto da Lorenzo Colaleo, che né conferma né smentisce – avrebbe sollecitato per invertite la marcia ed evitare ogni rischio.

L’Asp di Enna ha dato infatti incarico, a una ditta esterna, per il ritiro bisettimanale di quest’ultimi, ma il risultato non è quello sperato. La ditta infatti non riesce a far fronte alle richieste, ogni giorno crescenti. Nelle scorse 24 ore ad esempio i positivi nel Comune dei Mosaici erano giunti a quota 103. Molti di loro tengono in casa/nei balconi l’immondizia da una settimana circa.

Comprensibile che le ditte – esterne al servizio di gestione comunale – si siano trovate impreparate a un numero crescente di contagi – in provincia di Enna si tocca quota 700 – ma le stesse hanno assicurato quella prestazione che probabilmente non riescono a garantire. Qualcuno dunque deve risponderne e vigilare, l’Asp? Ma anche la Prefettura, essendo un problema di tutto l’Ennese.

Non sarebbe allora opportuno fare altri contratti? Oppure prolungare quelli con le ditte che già hanno il compito del ritiro di tali rifiuti, all’interno dell’Azienda Sanitaria provinciale e nei nosocomi della provincia?Dalla Regione – con una nota del 6 novembre – si sollecitavano tutte le Asp siciliane a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.

Angela Montalto