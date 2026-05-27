Enna, “Le radici del dissenso”: incontro ad Al Kenisa verso il Pride del 30 maggio

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Il comitato organizzativo del terzo Enna Pride, in programma il prossimo 30 maggio, annuncia l’incontro “Le radici del dissenso”, una tavola rotonda dedicata a transfemminismo e decostruzione della società maschilista e patriarcale.

“La visione transfemminista respinge il binarismo di genere e sostiene l’autodeterminazione come pratica liberatoria, al fine di promuovere una giustizia sociale che attraversa genere, orientamento sessuale, classe e provenienza”, si legge nella nota del team di Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ Enna.

Il comitato definisce il tema “urgente e necessario”, anche alla luce delle recenti oppressioni “perpetrate da alcuni Stati europei e soprattutto promosse dai governi imperialisti, come quello statunitense che con le sue politiche compie una crescente cancellazione delle identità trans*”. Secondo il collettivo, anche in Italia “non mancano segnali preoccupanti”, con una parte del dibattito pubblico e politico che sarebbe “spesso alimentato da forze conservatrici allo scopo di rafforzare la propria propaganda contro la comunità LGBTQIA+”.

Nel comunicato viene inoltre sottolineata la necessità di affrontare “le discriminazioni che le donne trans subiscono nella nostra società italiana anche a causa di alcuni movimenti femministi trans-escludenti, i quali portano avanti narrazioni che incoraggiano la disinformazione e alimentano la paura”.

Quest’anno il comitato organizzatore ha scelto di non conferire a nessuna il ruolo di madrina: “In coerenza con la tematica, tutte siamo portavoci di questo pride, con i nostri corpi e i nostri volti. Ogni giorno lottiamo per rivendicare visibilità e la rappresentazione collettiva delle nostre vite diventa significativa per il processo del cambiamento in modo concreto e che abbia un risultato sulla nostra realtà cittadina”.

L’incontro pubblico “Le radici del dissenso” si terrà venerdì 29 maggio, alle ore 19, ad Al Kenisa. Sarà un momento di confronto sulla pluralità del transfemminismo e sulla decostruzione della società maschilista e patriarcale. Prevista la partecipazione di Eva Sassi Croce, attivista transfemminista di Rete Donne Transfemministe di Arcigay Nazionale; Maria Grasso, presidente del centro antiviolenza Donneinsieme Sandra Crescimanno; Tiziana Portera, sessuologa, attivista e fondatrice del movimento Ultracorpi; Benedetta Tringali, volontaria del consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio!” di Catania.

Sabato 30 maggio si svolgerà invece l’Enna Pride. Il ritrovo è fissato alle ore 17 in piazza Giovanni Rosso, nel piazzale antistante il Castello di Lombardia. La partenza è prevista alle ore 18 da uno dei luoghi simbolo della città. Il corteo attraverserà via Roma, con alcune soste lungo il tragitto, e si concluderà intorno alle 20 in piazza Umberto I, davanti al teatro comunale F. P. Neglia.

Sul carro saranno presenti le drag queen “Spillo” da Catania e, durante il percorso, interverranno le ospiti del Pride, con momenti di musica, parole e orgoglio condiviso. Il programma completo sarà pubblicato sulle pagine social ufficiali di Enna Pride.

“Il Pride di Enna sarà non solo una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, ma anche una mobilitazione collettiva per un futuro più giusto, inclusivo e rispettoso dei diritti di tutte e tutti – comunica il team di Altra Sponda che invita la cittadinanza a partecipare – Essere presenti significa schierarsi dalla parte dell’uguaglianza, della libertà e della dignità di ogni identità”.