Enna: le proposte di Confcommercio per superare la crisi economica

Riaprire tutte le attività economiche dall’1 febbraio, ristori sulla perdita di fatturati senza Codici Ateco o settori merceologici, ulteriore liquidità per le micro e piccole imprese senza valutazione del merito creditizio, e rafforzo dello strumento gestito dall’Irfis, incrementando al 15 % il Fondo Perduto, credito di imposta maggiorato sugli affitti per le attività chiuse a causa della “zona rossa”, defiscalizzazione e decontribuzione sul costo del lavoro e per le partita iva per tutto il 2021, blocco immediato della tassazione e della contribuzione su tutti i livelli, moratoria dei mutui e di qualsiasi impegno finanziario, sospensione dei termini di scadenza di ogni titolo di credito fino al 31 marzo 2021, potenziamento della rete Ospedaliera e priorità alla Campagna Vaccinale per gli over 60.

Sono questi i punti principali che Confcommercio ha richiesto alle istituzioni attraverso un documento sottoscritto dai presidenti di tutte le Confcommercio siciliane.

“Se non saranno messi in campo adeguati correttivi alla gravissima crisi economica scaturita dalla epidemia – fanno sapere da Confcommercio – certamente non riusciremo, per mancanza assoluta di liquidità, a pagare dipendenti, fornitori, servizi e ogni forma di tassazione. Inadempimenti non voluti, ma certamente imposti dalle condizioni delle nostre imprese”.