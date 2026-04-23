Enna, le liste di De Rose a Crisafulli: “Sull’acqua nessuna lezione da chi ha privatizzato”

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“Abbiamo letto con sorpresa le dichiarazioni del candidato Crisafulli sul tema dell’acqua. Per questo riteniamo necessario chiarire alcuni punti. Non è accettabile che chi ha avuto un ruolo importante nella politica locale e non solo negli ultimi decenni faccia finta di non sapere come sono andate davvero le cose. I fatti parlano chiaro e vanno ricordati”. È quanto afferma il coordinamento delle liste a sostegno della candidatura di Ezio De Rose, intervenendo nel dibattito politico sul tema della gestione del servizio idrico.

Nel documento si sottolinea che “prima di tutto, colpiscono gli attacchi rivolti a chi ha amministrato negli ultimi undici anni. Nelle liste che sostengono il candidato avversario, infatti, sono presenti diversi assessori e consiglieri che hanno sostenuto le amministrazioni Dipietro, quelle stesse che oggi vengono indicate come responsabili anche delle criticità nella gestione dell’acqua”.

Le liste ricordano inoltre che “il sindaco Dipietro, nel suo ruolo di Presidente dell’ATI, durante l’assemblea del 13 aprile 2021, si vide respingere dai sindaci del PD la proposta di riduzione delle tariffe del servizio idrico. Tra questi vi era anche uno degli attuali assessori designati dal candidato avversario”.

Nel merito della questione, il coordinamento contesta anche un altro passaggio delle dichiarazioni di Crisafulli: “Nel merito, non è corretta l’affermazione secondo cui esisterebbe un obbligo imposto dalla normativa comunitaria di organizzare il servizio idrico attraverso forme di gestione privata. La legge n. 36 del 1994, infatti, istituendo il servizio idrico integrato e gli ambiti territoriali ottimali, prevedeva l’affidamento del servizio a un unico gestore per ciascun ambito territoriale, ma non imponeva affatto un modello privatistico. Non obbligava cioè a scegliere un gestore privato”.

A sostegno di questa posizione, viene aggiunto che “lo dimostra il fatto che, in diverse province siciliane, il servizio idrico è stato gestito con modelli diversi, comprese società miste e gestioni in house. La privatizzazione, quindi, non era una scelta obbligata, ma una scelta politica”.

Nel passaggio conclusivo, il coordinamento delle liste a sostegno di De Rose afferma: “Per queste ragioni respingiamo con fermezza ogni tentativo di impartire lezioni da parte di chi ha fatto delle privatizzazioni il proprio tratto distintivo. Non si è trattato di episodi isolati, ma di una linea politica chiara, portata avanti nel tempo, che ha riguardato settori strategici e servizi essenziali per la collettività: dall’acqua ai rifiuti, fino all’autodromo”.