Enna: le iniziative della Prefettura per il 25 novembre

In occasione del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – sarà illuminata di rosso la facciata del Palazzo del Governo di Enna, dal pomeriggio del 24 fino a tutto il 25 novembre, al fine di ricordare simbolicamente l’importanza delle azioni di contrasto alla violenza di genere.
Le iniziative proseguiranno nella giornata del 25 novembre, data in cui, su iniziativa del Prefetto Maria Carolina Ippolito, alle ore 11 si terrà presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura una tavola rotonda moderata dalla giornalista Tiziana Tavella dedicata alle iniziative di prevenzione culturale e contrasto attivo del fenomeno della violenza di genere.
Parteciperanno alla giornata le massime autorità provinciali, nonché gli studenti del Liceo Scientifico Colajanni Farinato, dell’IPS Federico II e del Liceo Linguistico Lincoln di Enna.