Enna: le iniziative del Comune per la giornata internazionale della donna

Iniziative del Comune di Enna in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Oltre alla mostra “Le Madri della Repubblica” inaugurata ieri nel foyer del Teatro Garibaldi e visitabile fino all’11 marzo, è stato esposto oggi sul balcone del teatro uno striscione con la scritta “Donne – Vita – Libertà”. La proposta è stata avanzata dal consigliere Giuseppe Trovato ed è stata condivisa all’unanimità dal consiglio comunale.

L’assessore alle politiche culturali Rosalinda Campanile ha, inoltre, comunicato che la commissione toponomastica ha recentemente deliberato l’intestazione di una via a “Donne vittime dei regimi” e tre targhe commemorative in memoria di tre donne iraniane morte di recente, Shahida Raza, Mahsa Amini e Anna Politkovskaja. Le targhe saranno collocate in tre diversi edifici scolastici.