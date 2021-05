Enna: le ginnaste della Consolini tornano in pedana

La ginnastica torna in pedana dopo più di un anno. Le atlete della Consolini Enna non aspettavano altro. A Ragusa si disputerà il Campionato Regionale Individuale Silver. Al Campionato LA3 parteciperanno le ginnaste Monia Algozino e Eleonora Colajanni per la categoria J2, Alice Ferrara categoria A3 e Claudia Marzo categoria A2. Al Campionato Individuale Silver LB3 prenderanno parte Andrea Colaleo categoria J2, Sofia Ferrara J3 e Sara Mazza S1.

Accompagnate dai tecnici Tiziana Fulco e Lucia Rizzotti, le ginnaste ennesi vivranno la giornata di domani come se fosse la prima gara.

“L’emozione è tanta e la passione per questo sport ha permesso loro di arrivare pronte a questo evento nonostante i soli due mesi di allenamenti – fanno sapere dalla Consolini -. Sarà una giornata particolare anche per i tecnici Oriana Vetri, Martina Minacapelli e Shanti Fornaia che saranno presenti in qualità di giudici di gara”.