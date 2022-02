Enna: le foto di Paolo Andolina in mostra al Cine-Teatro Grivi

Gli scatti del regista e fotografo Paolo Andolina, tratti dal libro “Anche i Santi vivono in cella”, in mostra alla sala Aloisi del Cine-Teatro Grivi di Enna dal 25 febbraio al 20 marzo.

Una personale, con le foto tratte dal libro, che racconta un viaggio all’interno del carcere nel mondo della religiosità dei detenuti, dei loro desideri e delle loro speranze. Una raccolta di foto che ha una gestazione di oltre 30 anni, con volti e corpi che raccontano sì la sofferenza, ma anche la speranza.

“Tutti, ma proprio tutti, hanno diritto ad avere i propri ‘santi in Paradiso’ – scrive nella prefazione al libro Don Luigi Ciotti, con le note e i testi di Pierelisa Rizzo -. E’ stata la prima cosa che ho pensato sfogliando questo libro, quando l’espressione, in genere usata per descrivere le persone ‘ammanicate’ e capaci di trarre vantaggio dai legami coi potenti, mi si è rivelata nella sua totale assurdità e scorrettezza. I Santi, le Madonne, i Cristi che si affacciano da queste pagine sono ritratti sulle pareti e sui corpi, corpi di poveri Cristi, nel loro aspetto più umile e umano”.

L’ingresso alla mostra è gratuito.