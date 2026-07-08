Enna, le Fiamme Gialle incontrano i bambini del Grest CSI

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Una giornata speciale quella vissuta ieri dai bambini e dagli animatori del Grest del CSI di Enna. La comunità ha infatti ricevuto la visita speciale della Guardia di Finanza, un momento di grande valore educativo per tutti i partecipanti.

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L’incontro è iniziato nella cornice dell’Auditorium di Valverde, dove alcuni ufficiali della Guardia di Finanza, con un linguaggio semplice ma d’impatto, hanno spiegato ai piccoli e ai più grandi il ruolo fondamentale che il Corpo svolge quotidianamente: dove opera, quali sono i suoi compiti principali e l’importanza di proteggere la legalità e la sicurezza economica dei cittadini. I bambini e gli animatori hanno partecipato con grande curiosità, rivolgendo domande e mostrando un vivo interesse per il lavoro delle Fiamme Gialle.

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Dopo la sessione teorica, l’entusiasmo si è spostato all’esterno, nella piazzetta adiacente. Qui i ragazzi hanno potuto vedere da vicino la vettura d’ordinanza della Guardia di Finanza. I bambini hanno visionato i comandi interni e scoperto i segreti della strumentazione di bordo, provando per un giorno l’emozione di stare a bordo di un’auto delle forze dell’ordinanza.

A conclusione della mattinata, il presidente del CSI Enna, Salvino Bombara, e il Direttore Tecnico, Luca Ingrassia, hanno voluto esprimere il loro più profondo ringraziamento alla Guardia di Finanza per la disponibilità, la sensibilità e il tempo dedicato ai ragazzi, sottolineando come queste iniziative siano fondamentali per crescere cittadini consapevoli e responsabili.