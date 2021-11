Enna: le divise dei Carabinieri nelle vetrine dei negozi

In occasione della festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, a margine delle iniziative tenutesi nella giornata di ieri, ha allestito presso esercizi commerciali del territorio nazionale delle vetrine con cimeli ed uniformi storiche. Anche in provincia di Enna l’iniziativa – resa possibile grazie alla disponibilità dei commercianti – ha avuto luogo presso alcuni negozi di abbigliamento del centro storico del capoluogo, nonché di Piazza Armerina e di Nicosia.

Sono state esposte sia alcune Grandi Uniformi Storiche da Ufficiale, Sottufficiale e Carabiniere, che uniformi di gala e di rappresentanza utilizzate dal personale militare femminile, ormai pieno protagonista dei diversi e molteplici servizi che l’Arma dei Carabinieri quotidianamente espleta in favore dei cittadini.

L’iniziativa, molto apprezzata e valorizzata dall’attenzione dimostrata sia dai cittadini che dagli stessi commercianti, si è rilevata un ottimo e valido strumento per avvicinare, incuriosire e far conoscere i compiti e gli impegni delle forze armate e in particolare dell’Arma dei Carabinieri.

Le vetrine dei negozi resteranno approntate per tutto questo fine settimana.