Enna: le divise dei Carabinieri nelle vetrine dei negozi

In occasione della festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, nel contesto delle iniziative tenutesi nella giornata di oggi, ha allestito presso esercizi commerciali del territorio nazionale delle vetrine con cimeli ed uniformi storiche.

Anche il Comando Provinciale di Enna ha aderito con entusiasmo all’iniziativa – resa possibile grazie alla disponibilità dei commercianti – allestendo alcune vetrine presso alcuni negozi di abbigliamento del centro storico del capoluogo, nonché di Piazza Armerina e di Nicosia.

Nella circostanza sono state esposte sia alcune grandi uniformi storiche da Ufficiale, Sottufficiale e Carabiniere, che uniformi di gala e di rappresentanza utilizzate dal personale militare femminile, ormai pieno protagonista dei diversi e molteplici servizi che l’Arma dei Carabinieri quotidianamente espleta in favore dei cittadini.

L’iniziativa, molto apprezzata e valorizzata dall’attenzione dimostrata sia dai cittadini che dagli stessi commercianti, si è rilevata un ottimo e valido strumento per avvicinare, incuriosire e far conoscere i compiti e gli impegni delle forze armate e in particolare dell’Arma dei Carabinieri.