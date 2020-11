Enna: le congratulazioni del Pd a Fabio Venezia

“A nome di tutto il Partito Democratico ennese mi congratulo con il Sindaco di Troina Fabio Venezia per il premio nazionale ricevuto quale Sindaco del Comune più virtuoso d’Italia. Il primo premio assegnato al Sindaco Venezia, nell’ambito del concorso promosso dall’associazione Comuni virtuosi, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, è il giusto riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto in questi anni e della buona politica posta in essere in a favore della comunità troinese. Questo premio è la dimostrazione che si può operare bene anche in contesti difficili e che le buone prassi dell’agire quotidiano, nell’interesse del proprio territorio, possono essere riconosciute ed apprezzate anche al di fuori dei propri confini territoriali”.

Questo il commento del segretario provinciale del Partito Democratico Vittorio Di Gangi al prestigioso riconoscimento ricevuto nei giorni scorsi dal Sindaco di Troina.