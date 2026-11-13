Enna, le chiavi dei negozi chiusi alle istituzioni: l’iniziativa di Confcommercio

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Le chiavi dei negozi che hanno chiuso, simbolo delle saracinesche abbassate e delle vetrine spente nel territorio, saranno consegnate simbolicamente ai rappresentanti delle istituzioni per richiamare l’attenzione sulla desertificazione commerciale, un fenomeno che sta progressivamente trasformando il volto delle città e dei piccoli comuni. È questo il significato di “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”, l’iniziativa promossa a livello nazionale da Confcommercio e organizzata sul territorio da Confcommercio Caltanissetta Enna.

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L’appuntamento è per lunedì 16 novembre, alle ore 16.30, nella Sala di Rappresentanza della Prefettura di Enna, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’istituzione prefettizia.

All’incontro sono stati invitati i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia di Enna, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni e delle imprese. L’obiettivo è individuare misure condivise per sostenere il commercio di prossimità e favorire la rigenerazione urbana.

«Quando chiude un negozio non perdiamo soltanto un’attività economica, ma anche un servizio, un luogo di incontro e un punto di riferimento per i cittadini», dichiara Maurizio Prestifilippo, presidente provinciale di Confcommercio Caltanissetta Enna. «La consegna delle chiavi non è un gesto di accusa nei confronti delle amministrazioni comunali, ma un invito ad assumerci insieme la responsabilità del futuro delle nostre città. È necessario passare dall’analisi del fenomeno alla costruzione di soluzioni concrete».

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale Cities, con cui Confcommercio promuove la rigenerazione urbana e il ruolo delle imprese del terziario nella qualità della vita delle comunità.

Durante l’incontro, Confcommercio proporrà ai sindaci la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per sostenere le attività esistenti, incentivare nuove aperture e recuperare gli spazi commerciali inutilizzati.

Tra le proposte che saranno approfondite figurano il monitoraggio della desertificazione commerciale attraverso la piattaforma Cities Analytics, interventi di rigenerazione urbana e possibili misure fiscali e contrattuali a sostegno delle microimprese, tra cui agevolazioni IMU e canoni calmierati.

«Le nostre città non si svuotano all’improvviso. Perdono un negozio alla volta, un servizio alla volta, un’opportunità alla volta», sottolinea Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna. «Chiediamo alle amministrazioni comunali di costruire insieme un percorso concreto, capace di tutelare chi continua a investire sul territorio e creare le condizioni per nuove iniziative imprenditoriali. La Giornata delle Chiavi deve rappresentare l’inizio di un impegno comune».

I lavori si apriranno con i saluti del prefetto di Enna, Ignazio Portelli, e del presidente Maurizio Prestifilippo. Previsti gli interventi istituzionali di Marilisa Milano, assessore comunale al Turismo e al Commercio; Fabio Venezia, deputato regionale; Luisa Lantieri, vicepresidente dell’ARS; e Francesco Colianni, assessore regionale dell’Energia.

Seguiranno gli approfondimenti di Giulio Pedrini, docente dell’Università Kore, sulla geografia della desertificazione commerciale; Fausto Carmelo Nigrelli, docente dell’Università di Catania, sulla rigenerazione urbana; Giuseppe Carambia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sulle ricadute occupazionali; e Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, sugli strumenti fiscali a sostegno delle imprese.

Spazio quindi agli interventi dei sindaci presenti. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Bivona, commissario di Confcommercio Professioni, e al direttore Gianluca Speranza, con l’appello alle amministrazioni comunali per la sottoscrizione del protocollo d’intesa.