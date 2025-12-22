Enna, “Le Case del Natale”: ultimi due giorni di eventi tra via Roma e piazza Bovio

PUBBLICITÀ

Rivitalizzare il commercio e l’economia della città ripartendo dalle sue vocazioni, creando un percorso diffuso tra via Roma e piazza Bovio che parte a Natale per durare nel tempo.

PUBBLICITÀ

È l’obiettivo che ha unito Confartigianato Enna e DMO-UKE della Sicilia Centrale nel progetto “Le Case del Natale”, che ha riacceso le vetrine di tre negozi del centro storico ormai sfitti, con il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

PUBBLICITÀ

All’iniziativa hanno collaborato l’IPS Federico II di Enna (nella foto), il comitato di quartiere San Tommaso, l’associazione Libri & Altrove, la Società Dante Alighieri di Enna, la Facoltà di Architettura della Kore di Enna e la cooperativa Beecoop, all’interno delle tre “Case del Natale” tra via Roma e piazza Bovio.

Il calendario degli appuntamenti con “Le Case del Natale” continua ancora per due giorni con gli eventi in programma oggi. L’apertura serale sarà caratterizzata da animazione per bambini a cura de “Il Delfino” e da una degustazione “Rustica” a cura del ristorante La Trinacria di Luigi Mascaro, della Pasticceria Mantegna di Mario Mantegna, del Panificio Sant’Antonio di Cristian Sutera & C., del Caseificio Valvo di Savarese e di Principá di Ivan Correnti.

Per l’ultima giornata de “Le Case del Natale”, martedì 23 dicembre, è previsto nuovamente l’appuntamento serale dalle 18 alle 22 con “Sweet Christmas Time” di Gourmandise e L’Angolo Nascosto. Al mattino le “Case” saranno aperte dalle 10 alle 13. Alle 11 si terrà l’incontro “Accendiamo le parole”, a cura della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS, con Elisa Di Dio e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.