Enna: le campionesse del tennistavolo paralimpico incontrano gli studenti della Kore

Mercoledì scorso, presso l’Auditorium Pettinato dell’Università di Enna, la campionessa europea U23 Carlotta Ragazzini e la campionessa del mondo Giada Rossi, insieme al loro direttore tecnico della nazionale italiana di tennistavolo Alessandro Arcigli, hanno incontrato le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie e sportive dell’Ateneo nell’ambito del seminario “L’alto livello nello sport paralimpico: l’esperienza del tennistavolo italiano”.

Hanno aperto i lavori il Magnifico Rettore dell’Università Kore, Prof. Tomasello, e il Preside della facoltà di scienze dell’uomo e della società, Prof. Angelini, i quali hanno dato il benvenuto alle atlete della nazionale e al loro tecnico, si sono complimentati per l’organizzazione dell’evento e hanno sottolineato l’importanza di questo incontro per la formazione professionale e personale delle ragazze e dei ragazzi presenti in auditorium.

A seguire hanno portato i loro saluti Roberta Cascio per il Comitato Paralimpico Regionale e il Governatore dell’Area 9 del Panathlon Roberto Pregadio, che ha collaborato all’organizzazione del seminario.

Terminati i saluti istituzionali, il Prof. Sgrò, promotore dell’evento, ha introdotto il focus del seminario presentando le caratteristiche peculiari del tennistavolo ed evidenziando l’elevata diffusione di questo sport sul territorio regionale e nazionale. A seguire Alessandro Arcigli ha introdotto gli elementi più tecnici della disciplina, descrivendo gli aspetti di programmazione dell’allenamento e della preparazione fisico-atletica della nazionale e arricchendo la sua presentazione di diversi esempi collegati alle numerose manifestazioni internazionali a cui ha preso parte.

È stato poi il turno di Carlotta Ragazzini, che ha raccontato la sua esperienza personale e ha posto l’accento su come è avvenuto il suo incontro con il tennistavolo e su quanto lo staff tecnico della nazionale sia stato determinante nell’incoraggiarla e nel sostenerla nell’avviamento alla pratica sportiva.

È stato, infine, il turno di Giada Rossi, affermata campionessa del Team Italia che, dopo aver raccontato la sua esperienza personale con la disabilità, si è a lungo soffermata sulle due sue partecipazioni alle paralimpiadi e sull’attuale programma di allenamenti e gare che la vede focalizzata a raggiungere le paralimpiadi di Parigi 2024.

Terminati gli interventi, vi è stato un vivace dibattito, con le campionesse italiane e Arcigli che hanno risposto alle numerose domande provenienti dalla ampia platea di studentesse e studenti presenti.

Ha chiuso i lavori il prof. Sgrò, che ha nuovamente ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, ha sottolineato l’elevato contenuto formativo degli interventi che hanno animato la mattinata e ha rinnovato l’invito alle atlete e al loro direttore tecnico alla fine del quadriennio paralimpico, con la speranza di poter celebrare ad Enna altri trofei che potrebbero arrivare da queste due straordinarie atlete.