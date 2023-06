Enna: le prestazioni sanitarie dell’ambulatorio provinciale della Lilt

Un importante punto di riferimento per la sanità provinciale. Lo sta diventando sempre più giorno dopo giorno l’Ambulatorio Multidisciplinare Lilt di Enna in via Roma 301, palazzo ex Upim.

Infatti presso la sede provinciale della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, il cui presidente è Milko Pavone, viene fornita al cittadino una lunga serie di prestazioni sanitarie. Tra tutti ogni giovedì la possibilità di poter effettuare delle visite senologiche grazie la presenza di professionisti dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Ma c’è anche la possibilità di poter avere visite specialistiche previa prenotazione nel campo urologico, dermatologico, ginecologico, cardiologico, oncologico, endocrinologico, oculistico, diabetologico e infettivologico. Ed ancora consulenze alimentari, legali, psicologiche e assistenza di patronato.

“Il nostro sforzo prima di tutto è finalizzato all’attività di prevenzione delle patologie tumorali – commenta Milko Pavone – e per questo motivo ogni giovedì nel nostro ambulatorio sono presenti dei medici dell’Ospedale Cannizzaro con cui abbiamo stipulato un accordo per visite senologiche. Ma è importante anche la sinergia con l’ospedale Umberto I di Enna che ci garantisce la diagnostica e mammografia. Tutto ciò ci consente di dare una proposta di eccellenza a persone che vengano riscontrate positive alla malattia oncologica. Insomma vogliamo anche nel nostro piccolo fornire un importante servizio sanitario a 360 gradi per tutta la collettività e, quindi, gradualmente siamo ampliando il nostro ventaglio di offerta di servizi all’utenza. I risultati di risposta dei cittadini ci incoraggiano a pensare che stiamo intraprendendo la strada giusta e quindi continueremo su questa strada”.

Tutti coloro che volessero informazioni sulle attività della Lilt di Enna potranno chiamare tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 ai seguenti numeri: 0935546734, 3882529000 e 3533241732.