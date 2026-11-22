Enna, «Le ali di Giulia»: nasce un’associazione in memoria di Giulia Nasello

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È stata presentata ieri pomeriggio all’Urban Center di Enna l’associazione «Le ali di Giulia», nata su iniziativa della famiglia per dare continuità alla voglia di vivere e alla capacità di trasmettere gioia, anche nei momenti più difficili, che hanno contraddistinto Giulia Nasello, scomparsa prematuramente lo scorso 23 agosto.

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A portare avanti il progetto, che parte dalla memoria per diventare partecipazione, con l’obiettivo di stare bene facendo del bene agli altri, sono Luisa e Laura Nasello, rispettivamente sorella e cugina di Giulia, presidente e vicepresidente dell’associazione.

L’obiettivo è quello di costruire un modello di welfare di prossimità dedicato alle persone e alle famiglie che si preparano ad affrontare o hanno già affrontato una perdita prematura, offrendo assistenza sociale, psicologica e spirituale. A partire da martedì l’associazione sarà inoltre iscritta al RUNTS.

A sostenere il progetto sono anche alcune figure professionali che hanno seguito il percorso di Giulia e che oggi hanno messo a disposizione le proprie competenze per dare continuità all’iniziativa. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Tiziana Tavella, hanno partecipato Rosalia Carroccio, medico oncologo; Melania Scaffidi, psicologa e psicoterapeuta; Stefano Dell’Aera, psichiatra e psicoterapeuta; Michele Calandra, consulente e life coach; Maria Teresa Cimino, avvocata che si occupa di diritto di famiglia; e Maria Gabriella Emma, sociologa.

La presentazione, patrocinata dal Comune di Enna, è stata aperta dall’intervento della vicesindaca Maria Stefania Marino, che ha sottolineato di essere presente anche in qualità di amica di Giulia e ha espresso la disponibilità a una piena collaborazione con l’associazione. Nel corso dell’incontro si sono svolte anche le letture curate da Elisa Di Dio, attrice e drammaturga ennese.

Tra gli interventi anche quello dell’assessora alla Pubblica istruzione Marinella Adamo, che ha ribadito l’apertura dell’amministrazione comunale verso il percorso dell’associazione, e quello di Paolo Garofalo, presidente di MedMez, che ha espresso la disponibilità a collaborare e a promuovere le attività de «Le ali di Giulia».

Particolarmente toccante l’intervento di Santo Nasello, padre di Giulia, che ha ringraziato i presenti per l’affetto dimostrato nei confronti della figlia.

“L’idea di costituire un’associazione familiare – ha spiegato la presidente Luisa Nasello – nasce in memoria della nostra cara e amata Giulia, con il desiderio di dare vita a qualcosa che continui a esistere oltre la sua stessa vita. L’obiettivo è trasformare la sua storia di coraggio in un progetto concreto di benessere, consapevolezza e solidarietà, capace di generare valore per la comunità. La forza e la tenacia con cui Giulia ha affrontato la malattia, la sua voglia di vivere e la capacità di trasmettere gioia anche nei momenti più difficili, rappresentano il cuore e l’identità dell’Associazione. Giulia è l’esempio di una vita vissuta con gioia e speranza, nonostante tutto. Dal suo esempio nasce la consapevolezza che è possibile affrontare le difficoltà della vita restando ancorati al presente, rispettando il dolore che si attraversa, aprendosi alla condivisione, accogliendo ciò che nutre e coltivando la propria fioritura personale con rispetto e fiducia”.

L’idea è quella di lavorare per creare una rete umana nella quale la prevenzione diventi una cultura condivisa, il benessere sia riconosciuto come un diritto da coltivare e la solidarietà si trasformi in una responsabilità collettiva.