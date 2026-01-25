Enna: l’azienda Biondo punta sull’innovazione nella gestione della stalla

PUBBLICITÀ

La prima azienda della Sicilia centro-occidentale ad affidare a Lely una gestione più precisa e consapevole della propria stalla, nel rispetto dei valori del passato.

Tra le colline ennesi, dove l’allevamento è cultura, tradizione e rispetto per gli animali, l’azienda Biondo guarda al futuro senza perdere le proprie radici, con un’attenzione crescente alla sostenibilità.

Attiva da quattro generazioni, dal 1987 produce latte ed è oggi una delle realtà più affermate del territorio. A guidarla sono Riccardo e Rosalba, insieme a Martina, Francesca e Andrea: una famiglia unita in cui innovazione, esperienza e benessere della mandria si fondono in un unico percorso.

Nel 2023 l’interesse verso una gestione di stalla più precisa si concretizza grazie all’incontro con Lely, azienda leader mondiale nel settore zootecnico e del benessere animale. Un passaggio reso possibile dalla visione di Giuseppe Salvaggio, referente di zona del Lely Center di Ragusa, guidato dall’imprenditore ragusano Giorgio Tumminello. Insieme hanno strutturato uno staff tecnico dedicato alla Sicilia centro-occidentale che, grazie alla posizione strategica di Enna, garantisce assistenza tempestiva, continuità operativa e un supporto mirato all’efficienza e alla sostenibilità per le aziende che scelgono di affidarsi al fantastico mondo di Lely.

L’azienda Biondo è la prima nella Sicilia centro-occidentale a installare la piattaforma Lely Horizon e 60 collari Qwes HR-LD, strumenti che monitorano in tempo reale attività, ruminazione, ingestione e riposo della mandria, aprendo le porte a un nuovo sistema di mungitura volontaria e sostenibile. Il risultato è una gestione più consapevole, azzeramento dello stress animale e degli sprechi e un’organizzazione del lavoro in perfetta sintonia con i ritmi naturali delle bovine.

L’esperienza dell’azienda Biondo dimostra che innovare non significa rinnegare la propria storia, ma darle continuità, valorizzando l’esperienza dell’allevatore attraverso una tecnologia che la supporta e la rende ancora più efficace.

Con Lely, il futuro dell’allevamento, anche in Sicilia, è già realtà.