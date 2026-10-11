Enna, l’avvocato Salvatore Barbera entra nel direttivo nazionale dell’AIAT

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L’avvocatura tributaria ennese entra nel direttivo nazionale della nuova Associazione Italiana degli Avvocati Tributaristi (AIAT), costituita a Roma il 9 ottobre 2026. Tra i componenti del Consiglio direttivo è stato eletto l’avvocato Salvatore Barbera, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna.

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La nomina rappresenta un riconoscimento del ruolo svolto dall’avvocatura tributaria ennese e inserisce il territorio di Enna in un progetto associativo di dimensione nazionale, volto a valorizzare la specializzazione professionale e le competenze degli avvocati che operano nel settore tributario.

L’AIAT nasce con l’obiettivo di promuovere il profilo specialistico dell’avvocato tributarista e di sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale nel diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale. Tra le finalità dell’associazione rientrano inoltre la tutela degli interessi generali dei contribuenti e la rappresentanza degli interessi collettivi dell’avvocatura tributaria nei rapporti con le istituzioni, l’Amministrazione finanziaria e gli organi della giustizia tributaria.

Il programma dell’associazione prevede l’organizzazione di corsi, scuole di specializzazione, convegni, seminari e altre attività formative caratterizzate da elevato contenuto scientifico. Particolare attenzione sarà riservata anche allo studio delle questioni giuridiche, fiscali, economiche e professionali di interesse per la categoria, in una prospettiva comparata e internazionale.

In questo quadro si colloca l’impegno dell’avvocato Salvatore Barbera, chiamato a contribuire ai lavori del direttivo nazionale portando l’esperienza maturata alla guida della Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna. La sua presenza nel nuovo organismo rappresenta un collegamento tra la dimensione nazionale dell’AIAT e le esigenze delle realtà professionali territoriali, con l’obiettivo di favorire il confronto e la collaborazione tra gli avvocati tributaristi italiani.

L’associazione intende inoltre sviluppare rapporti di collaborazione con i professionisti che esercitano all’estero attività analoghe o affini, prestando una specifica attenzione ai giovani professionisti e a coloro che operano nel campo della fiscalità internazionale. Lo scambio di esperienze, informazioni e competenze sarà orientato a sostenere la crescita professionale degli associati e lo sviluppo di una rete nazionale e internazionale dell’avvocatura tributaria.

A presiedere l’AIAT è stato nominato il professore avvocato Angelo Cuva, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e docente di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Palermo. Vicepresidenti sono stati nominati l’avvocato Barbara Benazzi, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria, e l’avvocato Fabio Pace, presidente della Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi. Segretario è l’avvocato Daniele Baldassare Giacalone, mentre tesoriere è l’avvocato Daniele Vitello, presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Agrigento.

Nel Consiglio direttivo siedono, oltre a Salvatore Barbera, gli avvocati Piero Bellante, Fabio Ciani, Accursio Gallo e Renato Torrisi. Il Collegio dei revisori è composto dall’avvocato Castrenze Giamportone, dall’avvocato Giuseppe Marino e dal professore avvocato Giovanni Moschetti.