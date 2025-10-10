Enna, lavoro nell’edilizia: recruiting day il 10 novembre alla Cassa Edile

Nell’ambito dell’Accordo “Edilizia 2030”, il Centro per l’Impiego (CPI) organizza il primo recruiting day, durante il quale i candidati selezionati dal CPI potranno incontrare le aziende interessate ad assumere.
In questa prima fase, la ricerca riguarda operatori di macchine escavatrici, conduttori di autocarri, manovali e carpentieri.
A tal fine, ANCE Enna chiede alle imprese di segnalare numero e qualifiche richieste, così da organizzare l’incontro che si terrà il 10 novembre, presso la Cassa Edile, a partire dalle 9:30, secondo una scaletta che ANCE invierà alle aziende interessate.
Per fornire le indicazioni richieste, inviare una mail a info@ance.enna.it.