Enna, lavoro nell’edilizia: recruiting day il 10 novembre alla Cassa Edile

17 minuti ago
Nell’ambito dell’Accordo “Edilizia 2030”, il Centro per l’Impiego (CPI) organizza il primo recruiting day, durante il quale i candidati selezionati dal CPI potranno incontrare le aziende interessate ad assumere.

In questa prima fase, la ricerca riguarda operatori di macchine escavatrici, conduttori di autocarri, manovali e carpentieri.

A tal fine, ANCE Enna chiede alle imprese di segnalare numero e qualifiche richieste, così da organizzare l’incontro che si terrà il 10 novembre, presso la Cassa Edile, a partire dalle 9:30, secondo una scaletta che ANCE invierà alle aziende interessate.

Per fornire le indicazioni richieste, inviare una mail a info@ance.enna.it.

