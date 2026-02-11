Enna, lavori urgenti alla rete elettrica: modifiche alla viabilità in zona Valverde fino al 13 febbraio

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Enna comunica che, con propria ordinanza n. 72 del 10/02/2026, emessa a seguito della richiesta della ditta Reitano S.R.L. per conto di ENEL DISTRIBUZIONE circa la necessità di eseguire interventi di somma urgenza per garantire la continuità del servizio elettrico della zona e del plesso scolastico di Valverde, ha disposto di istituire:
– Dalle ore 7,00 del 11/02/2026 alle ore 24,00 del 13/02/2026 il divieto temporaneo di transito veicolare lungo il tratto di via della Rinascita compreso tra la via Valverde e la via S. Leone.
– Dalle ore 7,00 del 11/02/2026 alle ore 24,00 del 13/02/2026 il divieto temporaneo di fermata lungo il tratto di via Valverde che costeggia il complesso scolastico di Valverde.
– Dalle ore 7,00 del 11/02/2026 alle ore 24,00 del 13/02/2026 il doppio senso di circolazione lungo il tratto di via Valverde che costeggia il complesso scolastico di Valverde.