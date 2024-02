Enna: lavori sulla Nord-Sud, incontro in Prefettura

PUBBLICITÀ

Stamani si è svolto presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura un incontro convocato dal Prefetto di Enna, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, finalizzato all’acquisizione di un aggiornato quadro conoscitivo circa lo stato di realizzazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione dell’itinerario stradale denominato SS. 117 “Centrale Sicula” – itinerario stradale NORD-SUD.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai Sindaci dei Comuni della Provincia e un rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Enna, anche parlamentari nazionali e regionali, l’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e quello del Territorio e dell’Ambiente, nonché il Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nell’occasione, il Direttore regionale di ANAS, accompagnato da altri Dirigenti tecnici della medesima società, ha illustrato preliminarmente, per quanto riguarda il lotto B, lo stato dei lavori che sono attualmente in corso di esecuzione, nel tratto compreso fra Santo Stefano di Camastra, Mistretta e Nicosia.

Relativamente ai lavori del lotto B5, ricadente nel Comune di Nicosia – per il quale la Prefettura ha sottoscritto con ANAS e l’ATI De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Icop S.p.A. apposito protocollo di legalità, essi sono in fase di avanzata realizzazione.

Nella medesima occasione, sono state dallo stesso Direttore regionale di ANAS resi noti ai partecipanti gli intendimenti sull’iter progettuale in ordine al cosiddetto lotto C, nel tratto ricompreso fra Nicosia e lo svincolo di Mulinello della A19, che si sviluppa per circa 30 chilometri.

Al momento sono in corso, a seguito di apposito finanziamento regionale, le attività geognostiche e di caratterizzazione ambientale. L’esecuzione delle predette indagini, che, come noto, è propedeutica al completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica è stata affidata da ANAS tramite Accordo Quadro e dovrebbe concludersi entro la prossima primavera.

Nelle more dell’esecuzione di dette indagini, sarà avviata una Conferenza di servizi preliminare esclusivamente con i Comuni interessati dall’intervento (Nicosia, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Assoro e Enna) finalizzata ad acquisire i pareri preliminari sulle proposte progettuali che saranno presentate da ANAS.

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica si svilupperanno le successive fasi progettuali, nell’ambito delle quali sarà svolta anche una valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il successivo passaggio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini della verifica di sicurezza del tracciato stradale. Il procedimento, quindi, si concluderà in sede di Conferenza di servizi decisoria.

L’auspicio di tutti i presenti e, in modo particolare, dei Sindaci del territorio che hanno a tal fine predisposto un apposito documento, è di individuare celermente le fonti di finanziamento da destinarsi a questo intervento che, dai calcoli predisposti da ANAS, ammonterebbero a circa un miliardo di euro.