Enna, lavori sulla copertura della Prefettura: divieto di sosta venerdì in piazza Garibaldi e via Volta

Il Comando di Polizia Locale di Enna ha emanato un ordinanza per regolamentare la viabilità in occasione dei lavori sulla copertura dello stabile della Prefettura.

Venerdì 18 luglio sarà istituito, dalle ore 00.00 fino alle ore 18.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta veicolare, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, in tutta la piazza Garibaldi, compresi gli stalli riservati alla Questura ed in via Alessandro Volta, compresi gli stalli adiacenti la ex Banca d’Italia e quelli riservati agli Uffici postali.