Enna, lavori Stadio, Dipietro: “Unica soluzione realizzabile in tempi brevi è quella del Comune”

A seguito della riunione di martedì scorso in Prefettura sui lavori di adeguamento dello Stadio Gaeta in vista della Serie D, i tecnici comunali hanno ulteriormente approfondito le varie ipotesi, comprese le proposte dell’Enna Calcio.

“A seguito di tale verifica – ha comunicato il sindaco Maurizio Dipietro – è emerso, in maniera chiara, che l’unica soluzione che può ricevere tutti i pareri positivi e, quindi, essere realizzata in tempi brevi, compatibili con le tempistiche del prossimo campionato di serie D, è quella elaborata, tenendo conto delle indicazioni ricevute, dal Comune di Enna”.

Il Comune aveva presentato un’ipotesi d’intervento che riguarda la tribuna scoperta destinata agli ospiti, prevedendone una riduzione da 450 a 200 posti a causa della realizzazione di una rete divisoria per separare la tribuna a metà con una rete alta 5 metri per distanziare i tifosi ospiti da quelli locali della tribuna coperta. La soluzione prospettata prevede anche la realizzazione di una rete divisoria con blocchi in cemento nella piazza antistante l’ingresso del Gaeta, per evitare un eventuale contatto fra le tifoserie. Questa rete divisoria, secondo gli uffici comunali, dovrebbe andare dal confine dello stadio fino alla parte estrema della strada: sarebbe una divisione fissa, che di fatto, separerebbe la piazza in due tronconi.

“Consapevoli dell’importanza sociale ed economica della partecipazione al campionato di serie D da parte dell’Enna Calcio – conclude Dipietro – siamo pronti ad impegnare la somma necessaria, pari a circa 400mila euro. Desidero ringraziare il Prefetto, Carolina Ippolito, e tutti i soggetti istituzionali coinvolti per la sensibilità e la disponibilità dimostrata, consentendo di individuare celermente la soluzione più adeguata”.