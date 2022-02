Enna: lavori in Via Vulturo, istituiti i divieti

Il Comune di Enna comunica l’istituzione di appositi divieti in una parte del centro storico cittadino per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Vulturo.

I divieti entreranno in vigore dalle ore 7 di domani, venerdì 4 febbraio, fino a cessate esigenze e riguarderanno: il divieto temporaneo di circolazione nel tratto di via Vulturo compreso tra l’intersezione con via Varisano e l’intersezione con piazza Vittorio Emanuele; il divieto temporaneo di sosta, in ambo i lati, lungo la via Varisano e lungo il tratto di via Roma – adiacente piazza VI Dicembre – antistante la scuola media Pascoli, compreso tra l’intersezione con via Varisano e l’intersezione con piazza Vittorio Emanuele; l’obbligo di svolta a sinistra lungo la via Varisano, per i mezzi provenienti da via Vulturo; l’inversione temporanea dell’attuale senso di marcia nella via Varisano; l’obbligo di svolta a destra, per i mezzi provenienti da via Vulturo, all’intersezione con via Varisano e via Roma; il doppio senso di circolazione lungo il tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Varisano e l’intersezione con piazza Vittorio Emanuele, con contestuale obbligo di svolta a destra all’altezza del civ. n. 338 in direzione della medesima piazza; il divieto temporaneo di sosta, in ambo i lati, nel tratto di piazza V. Emanuele compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con via Vulturo.